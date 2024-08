PRÉVISIONS MÉTÉO | DES AVERSES ET DES ORAGES ATTENDUS SUR PLUSIEURS RÉGIONS DU TERRITOIRE NATIONAL

Une forte couverture nuageuse continuera de dominer l’ensemble du territoire sénégalais dans les prochaines heures, selon les prévisions de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) pour la période du 17 août à 12h au 18 août 2024 à 12h,



Dans l’après-midi, des averses localisées sont attendues dans les régions de l’Ouest, notamment à Dakar, Thiès, Mbour et Louga, ainsi que dans les régions centrales comme Diourbel et Linguère. Le Sud du pays, comprenant Cap-Skirring, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou et Tambacounda, ainsi que les zones de Fatick, Kaolack et Kaffrine, connaîtra également des pluies isolées.





Selon les prévisions de l’Agence météorologique, « en soirée, l’Est du Sénégal sera touché par des systèmes orageux plus organisés, tandis que les régions de Saint-Louis et Podor, bien que sous un ciel couvert, pourraient connaître quelques pluies faibles par endroits. »



« Grâce à cette couverture nuageuse et aux précipitations attendues, les températures devraient rester modérées sur une grande partie du territoire, avec des valeurs avoisinant les 31°C. Les visibilités demeureront généralement bonnes, et les vents, soufflant de l’Ouest à Sud-ouest, seront d’intensité faible à modérée », renseigne l’ANACIM.







































































Rts