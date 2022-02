PRIMES CAN : 924 millions versés aux Lions

À en croire les sources du quotidien sportif Record qui vend la mèche dans sa parution de ce samedi, chaque Lion devra encaisser la rondelette somme de 33 millions de F CFA .



Ce qui fait 924 millions à partager entre les poulains d’Aliou Cissé en guise de primes pour leur qualification à la finale de la CAN 2022.



Pour rappel, les 28 lions ont déjà encaissé 112 millions Fcfa à raison de 4 millions Fcfa chacun pour la prime de participation.



Dès le début du second tour, ils empoché 140 millions Fcfa, à raison de 5 millions Fcfa par joueur.



À partir des quarts de finale, les montants ont naturellement changé et sont passés à 6 millions Fcfa par personne ; ce qui fait un total de 168 millions Fcfa.









































seneweb