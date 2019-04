PRIORITÉ ESSENTIELLE À LA JEUNESSE DÉCRÉTÉE PAR MACKY SALL

Dans son discours traditionnel de cette veille de célébration de la fête d’indépendance, Macky Sall a accordé une place prépondérante aux jeunes à qui il a assuré du "soutien de l’État". C’est ainsi qu’il les exhorte à s’approprier cette fête d’indépendance qui doit exalter en eux « l’endurance dans l’effort, le culte de l’excellence dans le travail et la conscience de leurs responsabilités futures. »



Le président de la République invite les jeunes à faire "de l’amour et du respect des parents" un sacerdoce qui leur permettra d’"ouvrir les portes du succès ".

Il compte même faire de la jeunesse "la priorité essentielle" de son second mandat ci. D’où les mesures annoncées, hier, en marge de sa prestation de serment qui entrent dans la continuité des actions entreprises en matière d’éducation, de formation et d’emploi.



