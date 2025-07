PROFANATION DES LIEUX DE CULTE LAYENES : L’Alerte du Khalif général des Layènes

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux



Monsieur le Ministre de l’intérieur, chère population de Cambérène,



Ces dernières nuits, le village de Cambérène a été le théâtre d’affrontements entre des éléments des forces de l’ordre et des habitants. Ces incidents tragiques ont été précédés par la perte de deux vies humaines et entraîné plusieurs blessés. Nous présentons nos condoléances les plus sincères aux familles endeuillées et exprimons notre compassion à l’ensemble des blessés.



Au-delà de ces pertes irréparables, c’est la sacralité de ce village – fondé par Seydina Limamou Lahi al-Mahdi (PSL) – qui a été profondément atteinte. Cambérène, lieu hautement spirituel pour la communauté layenne, a été souillé par l’usage de gaz lacrymogènes et autres projectiles aux abords immédiats des lieux de culte. Ce type d’intervention constitue une profanation inacceptable des espaces religieux, qui doivent rester inviolables, même en période de tension de cette nature.



Il est de notre devoir sacré de rappeler que Cambérène est un lieu béni, sanctifié par la présence de Seydina Issa Rouhou Lahi fils du Mahdi Seydina Limamou Lahi (pse), et que nul ne peut souiller par des actes de violence ou d’agitation contraire à l’esprit de la voie. Nous demandons à l’autorité de faire veiller à l’avenir au respect de la sacralité de Cambérène grâce à des interventions beaucoup mieux maîtrisées.



Nous lançons en même temps un appel fraternel à nos fidèles, à nos jeunes, à nos fils et filles de Cambérène et d’ailleurs, pour qu’ils évitent les élans de colère incontrôlée et la désobéissance civile. Dans nos traditions religieuses et culturelles, il existe des voies éprouvées, empreintes de sagesse, pour faire remonter les préoccupations auprès des autorités compétentes. Les Khalifs, les chefs coutumiers, les imams et les notables de nos quartiers sont des relais essentiels entre la base et les institutions. Par leur entremise, les frustrations trouvent des issues justes et apaisées, sans violence ni humiliation.



Nous tenons donc, par la présente, à alerter solennellement tous les bords sur la gravité de cette situation et demandons qu’une attention particulière soit accordée à ce dossier, afin que de tels actes ne se reproduisent plus. Il est impératif de privilégier l’écoute et la concertation dans le règlement des différends, et de garantir la préservation de la dignité des populations et de leurs lieux saints.



Dans cet esprit, nous restons disponibles pour tout échange constructif, en vue de prévenir de nouveaux incidents et de restaurer un climat de confiance.



Que la paix et le salut soit sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Amin.