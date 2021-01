PROJET DE SUPPRESSION DU STATUT DES VILLES- Macky Sall cautionne et nargue l’opposition

Proposée par la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Aminata Mbengue Ndiaye, formulée par le ministre en charge des collectivités, Oumar Guèye, la suppression des 5 villes du pays semble n'être qu'une question d'heure. Le chef de l'état, Macky Sall, lors de son face-à-face avec la presse, après son discours à la Nation du 31 décembre 2020, s'est dit favorable à cette idée de changement des statuts de la ville, non sans rappeler qu'il a presque toujours gagné Dakar.



Les villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès sont-elles en train de vivre leurs dernières heures ? Tout porte à le croire au vu de la suggestion faite par le HCCT et l’avis du ministre en charge des collectivités territoriales. Pour cause, le chef de l'état Macky Sall est entièrement pour la suppression de ces villes. Ou du moins, de leur statut. Face à quelques journalistes, après son discours à la Nation du 31 décembre 2020, Macky Sall, qui a fait la genèse de la décentralisation et celle de la création des villes, a estimé que «maintenant, les villes flottent parce que les communes sont de plein exercice. Les maires ont leur territoire et leur pouvoir. Les communes ne dépendent aucunement des villes parce qu'elles sont d'égale dignité».



Partant de ce fait, le chef de l'état a trouvé que les villes ne savent plus quoi faire, alors qu’elles détiennent l'argent avec notamment le recouvrement de la patente, la contribution économique locale, etc. Poursuivant sa logique, il dira que les villes disposent de cette manne financière sans pour autant avoir des obligations, dans la mesure où les charges du personnel des dispensaires, les écoles, tout est sur le dos des communes. Il dira par conséquent que cet argent devait revenir aux communes, surtout aux conseils départementaux.



Prenant l'exemple de la ville de Dakar, considérée par certains observateurs comme celle qui a motivé cette décision dans la mesure où le pouvoir n'arrive toujours pas à mettre la main dessus, le président Sall dira qu'il y a 4 préfets en plus de celui de Thiès. S’offusquant quasiment de cette situation, il demandera «pourquoi ce ne sont que c’est seuls ces derniers qui disposent de ville et non Saint-Louis, Ziguinchor, Tenguedj, entre autres?» Encore que, à son avis, la ville et son périmètre vont rester et que seul le statut de la ville change.



Le chef de l'Etat ne s'est pas privé de la tribune qui lui a été offerte pour répondre à ses détracteurs qui croient dur comme fer que cette idée a été motivée par des visées politiques. Il dira à cet effet « qu'il n'y a rien de politique dans cela. Car si c'était une affaire politique, même si tu supprimais la ville pour amener le département, celui qui devait gagner la ville peut alors gagner le département. Où est le problème ?»



Le seul problème à son avis est qu'on a fait une réforme «qui a entraîné la caducité de la ville». A ceux qui doutaient de ses capacités à gagner Dakar, il a rappelé qu’il a remporté toutes les 7 élections, depuis 2012, à l'exception de celle législative de 2017.













































































Sud Quotidien