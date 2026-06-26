PROJET GTA : DAKAR ET NOUAKCHOTT RÉAFFIRMENT LEUR ENGAGEMENT POUR UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, a effectué ce jeudi 25 juin 2026 une mission de travail à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, en qualité d’Envoyé spécial du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cette visite s’inscrit dans la dynamique de consolidation des relations de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine stratégique de l’énergie.



Au cours de son séjour, El Hadji Abdourahmane Diouf a été reçu en audience par le Président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat bilatéral et sur les enjeux liés au développement des projets énergétiques communs.



À l’issue de cette audience, le ministre a pris part à une réunion ministérielle de coordination consacrée au suivi des dossiers énergétiques d’intérêt commun. Les travaux ont principalement porté sur l’état d’avancement du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), développé conjointement par le Sénégal et la Mauritanie, ainsi que sur les négociations en cours avec la société BP en vue de l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) destiné à satisfaire les besoins domestiques.



Les participants ont également examiné les questions relatives au protocole douanier et au régime fiscal applicable au projet, avec pour objectif d’assurer une mise en œuvre harmonieuse des engagements des différentes parties et de faciliter le développement des activités liées à l’exploitation gazière.



À l’issue des travaux, le ministre de l’Énergie et du Pétrole s’est félicité de la qualité des échanges, soulignant qu’ils ont permis d’évaluer les avancées enregistrées et d’identifier les actions prioritaires à mener afin d’accélérer le traitement des dossiers en cours.



El Hadji Abdourahmane Diouf a, par ailleurs, réaffirmé la volonté commune du Sénégal et de la Mauritanie de consolider leur partenariat stratégique dans le secteur de l’énergie. Les deux États entendent poursuivre leurs efforts afin de garantir une exploitation optimale de leurs ressources gazières communes et d’en maximiser les retombées économiques et sociales au bénéfice des populations sénégalaise et mauritanienne.











































Rts