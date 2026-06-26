Sénégal vs Irak : Pape THIAW mobilise ses troupes pour un sursaut

À la veille du match contre l’Irak en Coupe du monde 2026, le sélectionneur du Sénégal a insisté sur la nécessité de réagir après la défaite face à la Norvège.



Pape THIAW appelle à une mobilisation générale pour relancer la dynamique et rester en course pour la qualification. Il met en garde contre une équipe irakienne disciplinée, capable de poser de réels problèmes, notamment sur le plan offensif.



« La défaite contre la Norvège a été douloureuse, mais elle nous donne une motivation encore plus grande pour battre l’Irak et nous qualifier pour le tour suivant. Le match de demain est une finale pour les deux équipes. Si nous voulons rester dans cette Coupe du monde, nous devons gagner. L’équipe a besoin de ses supporters. Nous avons besoin d’eux pour pousser les joueurs et aller chercher cette qualification », déclare-t-il en conférence de presse.



Le technicien sénégalais insiste ainsi sur l’enjeu du match, qu’il considère comme décisif pour la suite du parcours des Lions dans la compétition.

















































walf