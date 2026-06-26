Sénégal-Irak : Ismail Jakobs rassure le peule sénégalais avant le match décisif

"Nous avons joué contre de grandes équipes. C’est le haut niveau. On a commis des erreurs mais on essayera de se rattraper demain contre l’Irak. On a un bon état d’esprit et on va bien jouer. On se sent mieux pour aborder le match avec sérénité. Tout le groupe est fin prêt pour faire le job demain. Mais, pour la presssion, c'est normal. Il y a beaucoup de pression avant demain car si on perd, on sera éliminé. Mais on fera tout pour passer demain", a déclaré l'arrière gauche des Lions, en conférence de presse.



Le coup d'envoi du match Sénégal-Irak sera donné à 15h (heure locale, 19h GMT).















































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