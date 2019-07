PROMOVILLES 2 : LA COMMUNE DE MATAM VA BÉNÉFICIER D’UNE DIGUE-ROUTE

La commune de Matam (nord) va bénéficier de la construction d’une digue-route dans le cadre de la phase 2 du Programme de modernisation des villes (PROMILLES), pour un montant de 5,5 milliards de francs CFA sur financement de l’Etat du Sénégal et de la BID.



Le lancement des travaux de cette digue-route a eu lieu ce jeudi en présence du ministre du Développement communautaire de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, des autorités administratives et locales et des populations.



Cette infrastructure d’un linéaire de 3,5 km sera réalisée entre le premier pont de Matam et le quartier Nawel, a dit le ministre.



Les travaux comporteront la construction de la digue, d’une chaussée, d’une voie de raccordement à Matam sur 1 km, d’une station de pompage des eaux de ruissellement.



Il est également prévu la mise en place de voies de traversée du bétail par des rampes, des voies drainage superficiel les des eaux pluviales pour protéger Matam et les berges de Nawel.



Mansour Faye a annoncé PROMOVILLES va aussi fournir 1000 branchements sociaux raccordés au réseau d’assainissement.





















