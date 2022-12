PSG : LEO MESSI DE RETOUR DÉBUT JANVIER, KYLIAN MBAPPÉ ET NEYMAR DISPONIBLES CONTRE STRASBOURG

Leo Messi ne va pas s'éterniser dans les célébrations de son titre de champion du monde avec l'Argentine. Christophe Galtier a indiqué mardi devant la presse que l'Argentin fera son retour à l'entraînement avec le PSG dès le début de l'année prochaine. "De par sa victoire et les célébrations en Argentine, on a décidé qu'il allait couper jusqu'au 1er janvier. Il va nous rejoindre le 2 ou le 3 pour reprendre la compétition avec nous", a précisé l'entraîneur parisien à la veille du match de reprise du club de la capitale face à Strasbourg mercredi, au Parc des Princes (16h).



Si Messi fera défaut face aux Alsaciens, ce ne sera pas le cas de Kylian Mbappé et Neymar. Dix jours seulement après avoir inscrit un triplé en finale de la Coupe du monde contre l'Albiceleste, l'attaquant français sera déjà sur le pont pour affronter les Strasbourgeois. Tout comme Achraf Hakimi, demi-finaliste du Mondial avec le Maroc. "Hakimi a joué tous les matchs de la Coupe du monde et a souhaité nous rejoindre le plus rapidement possible, s'est réjoui Galtier. Tout comme Kylian qui a joué tous les matchs avec des grandes prestations, Après avoir échangé avec lui et toutes mes équipes, il a souhaité nous rejoindre rapidement. Ca ne veut pas dire qu'il y a aura un moment où ils devront récupérer."



L'entraîneur parisien s'est également montré rassurant sur l'état de Neymar, touché mentalement par l'élimination du Brésil dès les quarts de finale du Mondial, et physiquement par une blessure à la cheville en début de tournoi. "On a vu sa blessure, sa cheville gonflée mais il a pu enchaîner deux matches derrière, a rappelé Galtier. Il a pu se soigner entre temps et il a eu douze jours de coupure. Il est rentré chez lui avec son équipe médicale autour de lui pour traiter cette cheville. Quand il est revenu le 22, il a travaillé de manière normale, sans restriction. Il va bien sur un plan physique, sa cheville va bien. Sur un plan mental, il a très envie de jouer, donc tout va bien."



PARIS SANS MENDES, KIMPEMBE ET SANCHES

Paris pourra d'ailleurs compter sur la plupart de ses "mondialistes" pour cette reprise. Outre Mbappé, Neymar et Hakimi, les Portugais Vitinha et Danilo, les Espagnols Pablo Sarabia et Carlos Soler et le portier costaricien Keylor Navas seront également opérationnels. "Ils sont disponibles pour le match, a commenté Galtier. Concernant Neymar, Marquinhos, Vitinha et les Espagnols, ils ont eu dix, douze jours de coupure. Tout le monde est rentré aux dates prévues. On a géré au cas par cas, il y a ceux qui ont été éliminés plus tôt que prévu. Ils s'entraînent normalement."



Nuno Mendes sera en revanche forfait. Le latéral gauche portugais n'a pas encore totalement récupéré d'une déchirure à une cuisse qui l'avait contraint à mettre prématurément un terme à sa Coupe du monde. Avec Messi, il est l'autre "mondialiste" dont le PSG va devoir se passer contre Strasbourg. Selon le communiqué médical publié ce mardi par le PSG, l'ancien joueur du Sporting ne devrait pas reprendre l'entraînement avant deux semaines.

Son compatriote Renato Sanches, absent de la liste du Portugal à la Coupe du monde, manquera lui aussi à l'appel. "Il ne sera pas disponible pour le match de demain (mercredi, NDLR), a déclaré Galtier. Il est contrarié par une contusion." Enfin, Paris sera également privé de Presnel Kimpembe, initialement convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde avant de devoir déclarer forfait sur blessure. "Pendant les quatre prochaines semaines, il alternera soins et entraînements individualisés dans le cadre de sa tendinopathie (tendon d’Achille droit)", a précisé le club.