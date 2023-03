PSG - NEYMAR ABSENT JUSQU'À LA FIN DE SAISON : ET SI C'ÉTAIT MIEUX POUR TOUT LE MONDE ?

La force de l'habitude. Malheureusement pour lui, malheureusement pour le PSG. Ce lundi, le club parisien a officialisé l'opération prochaine du Brésilien à la cheville droite, touchée lors de la Coupe du monde au Qatar et pas complètement solidifiée depuis. L'entorse contractée face à Lille le 20 février dernier (4-3) n'a fait que conforter l'idée qu'une intervention devenait nécessaire.



C'est donc sans lui que Paris va terminer sa saison. Un coup dur, forcément, puisque le numéro 10 parisien pèse 18 buts et 17 passes depuis le début de saison. Pourtant, paradoxalement, l'absence du Brésilien simplifie la tâche de Christophe Galtier.



LE 3-5-2 DÉFINITIVEMENT INSTALLÉ ?

S'il avait réussi à trouver un cadre d'expression propice au talent de sa MNM en début de saison avec son 3-4-3 très gourmand en énergie, le technicien avait buté à l'heure de donner un nouveau souffle à son équipe après le Mondial au Qatar. Les carences furent les mêmes que l'an passé avec un bloc équipe fissuré et l'impression d'un 7+3 toujours plus préjudiciable à l'exposition de la défense parisienne.

"À partir du moment où on passait les trois de devant, on se retrouvait à jouer contre sept joueurs", témoignait notamment Yunis Abdelhamid après le nul arraché par Reims au Parc des Princes fin janvier (1-1). Du trio Messi-Neymar-Mbappé, le Brésilien est sans doute celui qui a fait le plus d'efforts défensifs cette saison, comme l'a souvent relevé Galtier en conférence de presse. Mais ils ne furent pas toujours suffisants pour gommer ce déséquilibre chronique à Paris.



Depuis, c'est dans un 3-5-2 franchement séduisant que Galtier a aligné ses hommes faces à Marseille (0-3) et Nantes (4-2). Tout ne fut pas parfait face aux Canaris, loin de là, mais au moins Paris a trouvé un système qui colle à ses besoins : de la liberté pour ses offensifs, un bloc équipe compact et de l'activité au milieu avec un trio travailleur. Le potentiel retour de Neymar aurait fatalement forcé Galtier à modifier ses plans. Le casse-tête est donc terminé pour le coach parisien : le 3-5-2 ressemble au schéma qui terminera cet exercice.



NEYMAR ENFIN MÉNAGÉ… POUR MIEUX REPARTIR ?

Pour le Brésilien, c'est une nouvelle blessure au pire des moments pour lui et le PSG. Mais l'état de cheville était sujet à trop de préoccupations quotidiennes pour continuer ainsi. Au Qatar, il avait accéléré son retour pour aider le Brésil dans sa quête d'éternité, en vain. Depuis, c'est avec une cheville fragilisée qu'il jouait. Jamais une bonne chose pour un dribbleur comme lui, aux appuis primordiaux et plus exposé aux coups que les autres.

Ces dernières saisons, Paris, le Brésil ou lui-même ont souvent forcé les choses en accélérant ses processus de guérison pour le rendre disponible au moment important. A 31 ans, il semblerait que le choix de la raison ait primé sur le coup. Faire jouer Neymar avec une cheville diminuée, c'est l'exposer encore un peu plus aux blessures. Cette fois-ci, l'intervention aura pour but d'écarter au maximum les récidives et ainsi retrouver le Brésilien disponible pour une préparation complète l'été prochain. Mais sera-t-il encore parisien ?



PRÉSERVER AUTANT QUE POSSIBLE SA VALEUR MARCHANDE

C'est la question brûlante de l'été à venir à Paris. A son arrivée, Luis Campos avait dressé les contours d'un PSG cru 2022-2023 sans Neymar dans l'effectif. Le Brésilien n'avait pas trouvé preneur mais avait eu une réaction d'orgueil en début de saison, motivé par la Coupe du monde en hiver. Ces dernières semaines, cependant, son nom avait de nouveau agité le mercato, avec la perspective d'un départ vers Chelsea, où Todd Boehly, fan du joueur, aimerait en faire la tête de proue de son nouveau projet.



Préserver Neymar aujourd'hui, c'est aussi ne pas trop rogner sur sa valeur marchande demain. Rien de plus incertain que le recrutement d'un joueur mal soigné. Sa cheville droite a trop souvent lâché pour ne plus être suffisamment prise au sérieux. "Je reviendrai plus fort", a-t-il promis sur Instagram lundi. Reste à savoir où.