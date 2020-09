PSG-OM : Neymar dénonce les insultes racistes du marseillais Alvaro Gonzalez

Le numéro 10 du PSG, Neymar, a dénoncé à de multiples reprises, le "racisme" de son adversaire marseillais Alvaro Gonzalez, lors du Clasico OM-PSG qui s'est soldé par cinq exclusions, dont celle du Brésilien.



Selon des images isolées et diffusées par la chaîne Téléfoot, Neymar s'est plaint peu après la demi-heure de jeu auprès du corps arbitral, en répétant à de très nombreuses reprises "racismo, no" ("le racisme, non"), en pointant le défenseur espagnol de l'OM, Alvaro Gonzalez, chargé de le marquer.



"Mon seul regret c'est de ne pas avoir frappé ce connard au visage", a tweeté le numéro 10 parisien une heure après la rencontre.



Dans un second tweet, l'attaquant parisien affirme avoir été traité "d'enc... de singe" par l'ancien joueur de Villareal et s'insurge contre son exclusion.



"Pas de place pour le racisme"





De son côté, Alvaro Gonzalez réfute avoir prononcé ces insultes à l'encontre de la star du PSG. "Il n'y a pas de place pour le racisme", écrit-il sur Twitter en publiant une photographie de ses coéquipiers à leur retour à Marseille.





Des justifications qui ne semblent pas avoir apaisé la colère de Neymar. En réponse au tweet du joueur espagnol, le Brésilien persiste et signe en accusant le Marseillais de ne pas assumer ses propos.