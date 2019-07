Paco Jackson : "J'ai rêvé d'une victoire du Sénégal lors de cette finale de la CAN"

"Bjr la Umma ,j ai rêvé d une victoire sénégalaise ci katanou yalla ,claire et nette ,j ai vu Sadio Mane courir avec la coupe Inchalla bref j espère que ce rêve deviendra une réalité si Allahou ( swt ) le veut ,patriote pour la vie ,vive le Sénégal 🇸🇳" a écrit Oumar Foutyou Thiam dit Paco sur le mur de sa page facebook visité par dakarposte





En tous les cas toutes ces prophéties durant cette Can se sont révélées exactes. Est-ce à dire qu'il a hérité des dons de son grand père et homonyme Cheikh Oumar Foutyou Tall? A moins que...