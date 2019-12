Paiement par anticipation des salaIres et pensions : L’État en mode « Papa Noël »

En application des orientations du Président de la République en matière de politique sociale, et dans le souci d’accompagner les agents pour les fêtes de fin d’année, le ministre des finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo a instruit ses services de procéder au paiement des salaires et pensions du mois de décembre 2019 depuis ce 24 décembre 2019.



A cet effet, la direction générale de la Comptabilité publique et du trésor a effectué le paiement des pensions depuis le mardi 24 décembre 2019. Il est procédé au virement des salaires à compter de ce jeudi 26 décembre 2019.













Dakaractu