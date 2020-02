Paix durable: Macky Sall appelle à accompagner la Guinée-Bissau

Le Président sénégalais, Macky Sall a appelé lundi l'Union africaine, la CEDEAO et les partenaires à continuer à accompagner la Guinée-Bissau pour une paix durable, à l’issue d'élections libres et transparentes attestées par tous les observateurs, sur son compte twitter.



Le vainqueur du second tour de l'élection présidentielle bissau-guinéenne du 29 décembre 2019, Umaro Sissoco Embaló a annoncé, jeudi dernier, qu’il sera investi le 27 février 2020.



« A partir du 27 février, il n’y aura qu’un seul président en Guinée-Bissau, et ce sera moi », a notamment dit M. Embaló, arrivé premier au second tour sous la bannière du Madem-G15 avec 53,55% des voix, contre 46,45% pour son rival Domingos Simões Pereira du Paigc.



M. Embaló dont l’élection a été confirmée, mardi dernier, après une vérification des procès-verbaux du second tour à la demande de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), s’adressait à ses partisans, juste à sa descente d’avion après une tournée africaine.



« Personne ne comprend le théâtre qui se joue dans ce pays, car tout le monde sait que l'organe compétent pour gérer les élections, c’est la CNE. Je vous assure que j'entrerai en fonction le 27 février et qu'à partir de ce jour, il n'y aura qu'un seul chef en Guinée-Bissau », a-t-il promis.



Il a ajouté : « Tout le monde sait qu’Umaro Sissoco Embaló est le nouveau président de la République de Guinée-Bissau. (…) Si Cipriano Cassamá, président de l’Assemblée nationale populaire ne prend pas les mesures nécessaires à mon investiture, j'ai Nuno Nabiam, son premier vice-président et Hadja Satu Camará, son deuxième vice-président pour m’investir ».



La victoire d’Umaro Sissoco Embaló est contestée par son adversaire au second tour, Domingos Simões Pereira qui parle de résultats changés en faveur du candit du Madem-G15.