Paix en Casamance : Robert Sagna rejette la sortie de Salif Sadio

Le président du Groupe de Réflexion pour la Paix en Casamance, Robert Sagna regrette la sortie du chef rebelle, Salif Sadio qui, par la voix de ses lieutenants a retiré hier, lors d’une rencontre à Koudionkou dans la commune de Oulampane le caractère non négociable de l’indépendance de la casa mancelle. Il rejette cette revendication indépendantiste de Salif Sadio.



« Tout le monde sait qu’il est l’un des responsables du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, qui militent pour l’indépendance de la Casamance. A ce ne niveau, je ne crois pas qu’il y’a quelque chose de nouveau. Ce mouvement existe depuis 1982 et nous avons connu plusieurs Saif Sadio. Il n’est pas le seul animateur du mouvement » a déclaré Robert Sagna dans l’émission Grand Jury de la Rfm.



Le président du GRPC, le groupe de réflexion pour la paix en Casamance dit n’être point surpris par cette déclaration de Saif Saif Sadio. Robert Sagna minimise par ailleurs les attaques du chef rebel contre sa personne et contre le GRPC.