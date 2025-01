Palais : Diomaye Faye décore l’homme de confiance de Sonko

Djibril Guèye Ndiaye a été décoré de l’Ordre national du mérite par le Président Diomaye Faye. D’après L’AS, qui donne l’information dans son édition de ce samedi, reprenant une annonce sur les réseaux sociaux du président du Conseil d’orientation du Fonds de développement des transports terrestres (Fdtt), Ben Alfousseyni Sonko, il s’agit d’une récompense pour services rendus au ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens ainsi qu’à la nation sénégalaise. Le journal ne donne pas plus de détails.



Djibril Guèye Ndiaye est le chef du protocole de Ousmane Sonko. Du temps où le leader de Pastef était dans l’opposition, il le suivait comme son ombre. Il est son oncle et homme de confiance. Il est moins visible sur la photo depuis la nomination du leader de Pastef au poste de Premier ministre.





































