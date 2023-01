Palais de justice : Outhman Diagne et Papito Kara de la ‘’Mafia Kacc Kacc’’ sont libres

Ibra Guèye, Papito Kara et Outhman Diagne viennent de bénéficier, ce lundi, d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire allégé. L’information émane de leur avocat. Me Koureyssi Bâ l’a fait savoir à travers un post sur sa page Facebook.



«Le juge du 2ème cabinet Mamadou Seck vient de signer la mainlevée des mandats de dépôt de Ibra Guèye, Papito Kara et Outhman Diagne, placés sous contrôle judiciaire allégé (émargements seulement)», a écrit le conseil.



Sous mandat de dépôt depuis plus de 5 mois, ces derniers, membres de la «mafia Kacc Kacc» ont été arrêtés pour «diffusion de fausses nouvelles, effacement, modification, fabrication et introduction de données informatiques». Il leur est reproché d’avoir détourné des Unes de journaux dont L’Observateur.





































dakaractu