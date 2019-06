Palais de la république: El Hadj Hamidou Kassé viré

Après l’affirmation du versement des 250 000 dollars dans le compte de la société Agritrans de Aliou Sall, qui fait grand bruit, El Hadj Hamidou Kassé, va payer les frais de cette déclaration.



Si on se fie à l'Obs, le président de la république, Macky Sall a décidé de se séparer de son ministre conseiller. Seydou Gueye et Latif Coulibaly sont pressentis sauf changement de dernière minute. Et le journal de Youssou Ndour de préciser que la décision devrait intervenir dans la journée.