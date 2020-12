Pandémie. L’Allemagne se barricade contre le Covid-19

Compte tenu de la propagation de la pandémie corona, la vie publique en Allemagne sera radicalement fermée à partir du 16 décembre. Le commerce de détail, à l'exception des magasins pour les besoins quotidiens, doit fermer. Les contacts dans les écoles et les garderies devraient également être considérablement limités. Les écoles sont "pratiquement fermées", a déclaré la chancelière Angela Merkel (CDU) après des consultations avec le Premier ministre dimanche.



"Nous sommes obligés d'agir et agissons maintenant", a déclaré Merkel. Les mesures prises en novembre n'auraient pas été suffisantes, il y a eu une croissance exponentielle des nouvelles infections depuis quelques jours et le nombre de décès est en augmentation. Il est urgent d'agir pour éviter de surcharger le système de santé. L'objectif doit être que le suivi des contacts soit à nouveau possible.



Les restrictions de contact privé restent en place, de sorte que les réunions sont limitées à cinq personnes et deux ménages. Il n'y a que des exceptions pour Noël. Vous pouvez ensuite inviter quatre autres personnes "du cercle familial le plus proche". Dans la mesure du possible, une «semaine de protection» avec des contacts réduits doit être insérée avant les visites.



Les enfants doivent être pris en charge à la maison «dans la mesure du possible» jusqu'au 10 janvier. Les Etats fédéraux décident eux-mêmes si les écoles sont "fermées en principe" ou si la fréquentation obligatoire est suspendue. Comme au printemps, il devrait y avoir des soins d'urgence et des exceptions pour les classes finales devraient être possibles dans les écoles. De plus amples détails peuvent être trouvés dans la résolution de la conférence fédérale-étatique.