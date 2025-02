Panique à Ziguinchor : Un ingénieur informatique de Ecotra sème le chaos chez la mère de Sonko ! `

L’agitation était à son comble, ce dimanche, dans le quartier HLM Néma de Ziguinchor. Ce qui aurait pu être une journée paisible pour la famille du Premier ministre, Ousmane Sonko, a viré au cauchemar lorsqu’un individu a fait irruption chez sa mère, Khady Ngom, en proférant des insultes et des menaces. L’Observateur, qui a révélé cette affaire, décrit une scène surréaliste où l’assaillant a non seulement pris à partie la famille du chef du gouvernement, mais également terrorisé le voisinage.



Un coup de folie ou un acte prémédité ?



D’après les informations relayées par L’Observateur, l’homme en question, identifié sous le nom de A.H. Ndiaye, est un ingénieur informatique de 31 ans. Né à Diakène Wolof, dans le département d’Oussouye, il travaillerait pour une entreprise dirigée par l’homme d’affaires et député Abdoulaye Sylla, PDG d’Ecotra. Selon des témoins, il aurait reproché à Ousmane Sonko d’être à l’origine de la faillite de son entreprise, pointant du doigt un redressement fiscal qui aurait précipité sa chute.



Mais ce qui interpelle, c’est le mode opératoire du mis en cause. Vers 16h28, il débarque en voiture devant la maison familiale des Sonko. Avant même d’entrer dans la demeure, il s’en prend au boutiquier d’en face, un certain Jules, qui revenait de la prière. « Il m’a abreuvé d’injures avant de me menacer en disant qu’il détenait une arme », raconte la victime sous le choc.



Visiblement hors de lui, A.H. Ndiaye franchit ensuite le seuil de la maison de Khady Ngom et redouble d’agressivité. L’Observateur rapporte que l’homme insulte copieusement la famille du Premier ministre, avant de s’en prendre aux voisins qui tentaient de calmer la situation. Alertés par le vacarme, des jeunes du quartier forment un bouclier humain autour de la maison pour éviter tout débordement.



Une fuite alcoolisée, une arrestation spectaculaire



Lorsque la tension monte d’un cran, le suspect décide de prendre la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre. Cependant, sa cavale sera de courte durée. Toujours selon L’Observateur, les policiers, après une coordination rapide, réussissent à le localiser sur la route de Bignona. Il est alors intercepté au volant d’un véhicule 4x4 appartenant à Ecotra, en état d’ébriété avancé.



Emmené au commissariat central de Ziguinchor, A.H. Ndiaye est immédiatement placé en cellule de dégrisement. Pour l’instant, il n’a pas encore été entendu sur ses réelles motivations, mais le procureur de Ziguinchor a été saisi du dossier.



Des questions en suspens



Si l’on sait désormais que l’homme accusait Ousmane Sonko d’être responsable des malheurs de son entreprise, plusieurs zones d’ombre subsistent. Avait-il réellement une arme sur lui ? Son geste était-il prémédité ou simplement une conséquence de l’alcool ? Quelle sera la suite judiciaire de cette affaire ?



Dans tous les cas, cet incident, relayé par L’Observateur, soulève des interrogations sur la sécurité des personnalités publiques et de leurs familles, surtout dans un climat politique sous tension. Une chose est sûre : la mère du Premier ministre n’oubliera pas de sitôt cette journée cauchemardesque.

















































dakaractu