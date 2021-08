Panique et confusion à l'aéroport de Kaboul, envahi par des milliers d'Afghans

L'aéroport a été fermé depuis ce lundi pour les civils et tous les vols commerciaux ont été annulés. Beaucoup de familles ont vu sur les réseaux sociaux que certains pays comme le Canada acceptaient les demandes d'asile et se sont alors ruées vers l'aéroport. Le tarmac a été envahi et les passerelles d'accès prises d'assaut...



Pour les Européens, les évacuations se font dans l'urgence mais avec beaucoup plus de calme. On a vu par exemple des citoyens croates évacués par un hélicoptère américain.





Washington a envoyé 6.000 militaires sur place pour évacuer tous les membres de son corps diplomatique et les nombreux civils afghans ayant coopéré avec les États-Unis et qui craignent les représailles des talibans.



La Royal Air Force, la Luftwaffe, ou l'armée de l'air française ont toutes envoyé du personnel sur place pour sécuriser des couloirs d'évacuation. Pour les Français, un première rotation aérienne doit avoir lieu avant ce lundi soir.