Panne : combien (de millions) perd Facebook à chaque heure qui passe ?

Depuis quelques heures, le monde est coupé de Facebook, Whatsapp et Instagram. Le groupe américain a annoncé par l’intermédiaire de son compte Twitter (!) qu’une panne de grande ampleur touchait actuellement son service. Si aucun détail n’a été communiqué pour le moment, les pertes s’accumulent pour le géant de la publicité.



Facebook ne connait pas la crise

L’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg a enregistré 86 milliards de dollars de revenus en 2020, contre 70 milliards en 2019. En 2021, Facebook continue son insolente croissance avec 30 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur le seul deuxième trimestre de l’année.



Cela représente donc 330 millions de dollars par jour (à raison de 91 jours sur la période) ou encore 13,7 millions de dollars par heure. Rapporté à la minute, Facebook Inc. génère aussi environ 230 000 dollars de revenus.



Depuis le début de la panne il y a environ 5 heures, ce sont donc plus de 70 millions de dollars de manque à gagner pour la firme américaine. Compte tenu de l’ampleur de cet incident, la facture pourrait facilement dépasser le seuil des 100 millions de dollars.



En effet, chaque minute d’interruption du service coûte de l’argent au réseau social. Ce sont autant de publicités en moins qui sont affichées sur les fils d’actualité des 3,5 milliards d’utilisateurs en cumulés sur les trois réseaux sociaux. Ne vous inquiétez quand même pas trop pour lui, ses 10 milliards de dollars de profits au second trimestre lui laissent encore de la marge…



La fortune de Zuckerberg en chute

Toujours pour continuer dans les statistiques, cette panne a fait chuter le cours de l’action Facebook de 5%. Ce sont donc presque 50 milliards de dollars qui sont partis en fumée en l’espace de quelques heures. Sur cette erreur, l’emblématique fondateur, PDG et actionnaire de la société Mark Zuckerberg aurait donc perdu 7 milliards de dollars.



De son côté, l’observatoire Internet NetBlocks estime que l’impact économique global pour chaque heure où Facebook, Whatsapp et Instagram sont indisponibles coûte environ 161 millions de dollars.