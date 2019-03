Panne de réacteur en plein vol Abidjan-Paris sur un A380 d’Air France

L’un des quatre réacteurs d’un Airbus A380 d’Air France est tombé en panne, dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu’il effectuait la liaison Abidjan-Paris. L’appareil, qui transportait 501 passagers, a fait demi-tour et s’est posé sans dommage.



« Nous volions au-dessus du Niger, d’après l’écran de géolocalisation. J’ai vu une boule de feu pendant quelques secondes puis j’ai entendu un grand bruit du côté gauche de l’avion », témoigne un passager, Baudelaire Mieu, journaliste de l’agence Bloomberg.







« L’avion a commencé à tanguer, poursuit ce passager, tout tremblait, les gens ont commencé à paniquer. Le pilote a annoncé : « Nous venons de perdre un moteur gauche, nous rentrons à Abidjan » ». Selon le journaliste, « l’avion a continué de vibrer pendant tout le retour vers Abidjan, les gens priaient, j’entendais des "Seigneur", des "Allah" ».



«Une avarie moteur qui est connue»



L’appareil s’est finalement posé sans problème à l’aéroport Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, tous les passagers ont applaudi et ont pu débarquer sains et saufs, selon le journaliste. « C’était chaud ! J’ai eu la peur de ma vie ! », conclut Baudelaire Mieu.



Le directeur général d’Air France KLM pour l’Afrique de l’Ouest, Jean-Luc Mévellec, confirme qu’un moteur était bien tombé en panne. Un porte-parole de la compagnie précise que l’âge de l’appareil est « entre 8 ans et 10 ans ».



« Techniquement, c’est ce qu’on appelle un pompage réacteur. C’est une avarie moteur qui est connue », explique un porte-parole d’Air France à Paris. « Ça arrive de temps en temps. Ce sont des phénomènes connus, maîtrisés, les équipages sont parfaitement entraînés toute l’année au simulateur à gérer ce type de panne », a-t-il assuré. « Ça peut être lié à l’ingestion d’un oiseau par un réacteur au décollage ».



Le porte-parole d’Air France annonce que la compagnie « va mettre en place un vol supplémentaire, un Boeing 777-200 qui opérera demain (lundi) matin, en complément des vols réguliers de ce soir (dimanche) et de demain soir ».