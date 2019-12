Pape Alé Niang: «je vais affronter Macky Sall au palais»

Joint au téléphone par la rédaction de "Sunugal24.net", l’ancien employé de El Hadji Ndiaye dit en ces termes, «Attendez moi ce soir, je porterai mon costume et aller doucement affronter Macky Sall. Que tous les Sénégalais m’attendent à ce rendez vous.»



Pour l’autre débat annoncé à la SenTv avec comme invité le leader du parti Pastef, Pape Alé informe que Ousmane Sonko fera face également aux Sénégalais dans ladite boite. Et selon toujours lui, il y a plein de gens qui seront là et qui pourront interroger Ousmane Sonko, comme Momar Diongue entre autres.