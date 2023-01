Pape Alé Niang n"est pas aussi libre...Les dessous de son élargissement ...

Le journaliste Pape Alé Niang vient de bénéficier d'une mise en liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. Dakarposte a appris de son avocat que des conditions sont imposées à PAN, comme certains surnomment le journaliste, proche de l'opposant Ousmane Sonko. À en croire Me Cheikh Koureyssi Ba, il lui est formellement interdit ce qui suit:

- Interdiction de sortie du territoire.

- Confiscation de son passeport

- Ne plus parler directement ou indirectement, en public et sur les réseaux sociaux de cette affaire en cours.