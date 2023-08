Pape Alé Niang resiste depuis le service Réanimation de l’hôpital Principal

Huitième jour très éprouvant pour notre « Pape Alé national », qui observe une grève de la faim illimitée, l’administrateur du site d’informations en ligne Dakarmatin se trouve actuellement en Réanimation.

Très éprouvé par le supplice infligé par le président Macky Sall et son régime avec la complicité des régulateurs sociaux.



Dignement, il vit cette situation cette peine, mettant en avant toujours ses principes journalistes, refusant toutes les compromissions, les protocoles et les médiations attentatoires à sa crédibilité et son intégrité. Baye Alé demeure debout même sur son lit. Une situation embarrassante et triste pour ses amis car ‘on » aimeraient voir Baye Alé bien portant nous informer vrai contre cette entreprise de presse pro pouvoir qui excelle dans la désinformation et la manipulation.











