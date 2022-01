Pape Aly Guèye, capitaine d’industrie rappelé à Dieu – Son domicile plus fréquenté que jamais

Lorsque les radars de dakarposte ont filmé le domicile de Pape Aly Guèye, patron de Myna Entreprises, certains de nos collaborateurs n’ont pas manqué d’y aller de leurs commentaires. En effet, alors que de son vivant la villa était gardée comme une forteresse par une cohorte de vigiles, nos radars ont constaté depuis l'annonce de sa mort inattendue que l’on peut désormais y entrer comme dans un moulin. En effet, des monsieur-tout-le-monde et même des badauds y sont accueillis sans distinction.

L’homme, Pape Aly Guèye, n’était pourtant pas isolé, il recevait tout le monde, sa générosité était connue mais il fallait être invité pour entrer chez lui car c’était un monsieur très sollicité. Mais aujourd’hui, hélas, la villa ressemble à la cour des miracles tant des individus qui auraient pu être indésirables s’y invitent quotidiennement.

Décédé le 1er janvier dernier, Pape Aly Guèye était connu du tout-Dakar pour sa simplicité. Il avait acquis un jet privé peu de son temps avant son décès mais il n’a été transporté par cet avion que trois fois. Alors qu’il possédait donc son propre avion, sa dépouille mortelle a voyagé comme un bagage, dans la soute. C’est dire que la mort ne reconnaît pas le milliardaire du mendiant. Personne n’emporte dans sa tombe ses biens personnels, et même ses épouses se remarieront avec d’autres hommes en emportant avec elles une partie de son fabuleux héritage.

Dakarposte a une pensée pieuse pour cet homme exemplaire et renouvelle ses condoléances à toute sa famille.















