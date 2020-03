Pape Diouf devait être évacué vers la France par un vol spécial affrété par l'ambassade de France

L'ex-président de l'Olympique de Marseille Pape Diouf (68 ans) est décédé du coronavirus, a-t-on appris mardi de source familiale.



Son décès a été confirmé par la RTS, la chaîne de télévision publique du Sénégal.



Pape Diouf, hospitalisé à l'hôpital de Fann, devait être rapatrié de Dakar à Nice en avion sanitaire mais son état s'est dégradé, l'avion n'a pas pu décoller et il est décédé sur le sol sénégalais, a-t-on appris de même source.



Atteint par le coronavirus et sous assistance respiratoire, Diouf avait été hospitalisé à Dakar.



Mardi, il devait être évacué vers la France par un vol spécial affrété par l'ambassade de France au Sénégal et sa famille devait le rejoindre à Nice.



Ancien journaliste, agent de joueurs puis dirigeant de l'OM, de 2005 à 2009, Diouf avait notamment contribué à bâtir l'équipe championne de France 2010, après 17 années sans titres pour l'OM.