Pape Doro Gaye exilé et malade- Un grand bienfaiteur à l'écoute d'une Justice charitable!

En effet, depuis quelques semaines, l’homme d’affaires connu pour la proximité légendaire qu’il entretenait avec Macky Sall, s’est tout discrètement réfugié au pays de Marianne (en France) pour s’éviter la prison.



Le juge qui avait en charge son dossier avait accepté une médiation pénale basée sur une acceptation de la partie requérante de recouvrer son dû sous la forme d’un moratoire. Mais, les chamboulements intervenus récemment dans la Magistrature ont aussitôt crée des conditions défavorables à une telle résolution.



Il nous revient, en effet, que le juge instructeur nouvellement installé aurait jeté au diable vauvert l’éventualité de solder les comptes par jets, arguant que, vu la gravité des faits, Dora devait inévitablement retrouver en prison.

Ce que, entendant, le sieur Doro aussitôt pris les devants en migrant subrepticement vers le pays de Marianne, où ils se planque malgré lui et dans des conditions inimaginables de clandestinité.

En effet, tenant compte des conditions irrégulières dans lesquelles il a quitté le pays, le juge aurait finalement décidé de lancer un mandat d’arrêt international. Ce qu’il, du coup, contraint "PDG"-comme on le surnomme- non seulement à limiter, mais surtout à beaucoup contrôler ses dépècements au niveau de l’Hexagone.



La situation de PDG serait d’autant plus compliquée qu’il serait gravement tombé malade dans son lieu d’exil et que des soins intensifs lui sont administrés pour lui éviter le pire.



C’est vraiment triste quand qu’untel homme, qui a fait tellement de ,bien autour de lui durant de longues années, se retrouve dans une telle grossière décadence, au point de vivre loin de sa famille, de ses proches et de se sympathisants comme un vulgaire clandestin. S’il est aujourd’hui clair que sa culpabilité est établie dans cette affaire, il n'en demeure pas moins que l’homme s’appelle Doro, un homme qu’il n'a presque jamais dit non à une sollicitation, qui a incarné la générosité jusqu’à des hauteurs extrêmes et que rien que pour ce motif, il mérite le soutien de tout le monde.



Doro, est il besoin de le préciser ? est l’époux de trois femmes et appartient à une famille assez large ; une famille où pratiquement toutes les dépense sortent de sa poche.



En effet, de sa générosité dépendent le quotidien de beaucoup de nos compatriotes. Il ne serait pas aberrant donc de souhaiter que la Justice lui accorde un tant soit peu de clémence dans le traitement de son cas. Car, n’est-il pas vrai que dans la longue histoire de nos contentieux judiciaires des hommes et des femmes moins crédibles reconnus coupables pour une raison ou une autre ont bénéficié d’un élargissement conditionné aux fins d’être dans les conditions de réparer le tort à eux imputé ? Si l’on a pu le faire pour autant de prévenus qui n’ont ni sa carrure ni sa légitimité morale, encore moins sa capacité à respecter la parole donnée, on devrait bien pouvoir le faire pour lui.

Déjà qu’une bonne partie de ses biens immobiliers ont été confisqués par décision judiciaire par des institutions bancaires auxquelles une histoire de dettes importantes contractées et non remboursées l’oppose.



Cette soustraction intervenue au plus mauvais moment avait déjà mis l’homme d’affaires dans une situation assez difficile ; d’autant plus difficile que c’est arrivé à un moment où il était devenu orphelin de ses soutiens au cœur de l’Etat.

En tout cas force est de reconnaitre le très généreux et disponible Pape Doro Gaye a plus que jamais besoin du soutien de toutes ces nombreuses personnes qu’il a très souvent tiré du pétrin, et de manière tout à fait inconditionnelle.









clounjay@yahoo.fr