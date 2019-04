Pape Gorgui Ndong n'a pas été nommé DG de la LONASE

Dakarposte, qui a révélé en exclusivité les mesures individuelles à l'issue du dernier Conseil des Ministres, est en mesure de révéler qu'aucune décision n'a été prise concernant la direction de la LONASE.

En un mot comme en mille, Pape Gorgui Ndong n'a pas été nommé au poste de DG de cette entreprise nationale de paris.



"C'est un fake news et puis vous savez mieux que moi que la propagande et les informations biaisées ou fausses sur les réseaux sociaux sont massivement utilisées pour manipuler l'opinion publique. Je veux dire par-là que des gens ont véhiculé ce bruit comme quoi Ndong a été nommé Directeur Général de la LONASE alors que c'est archi faux. Si l'intention est de mettre la pression sur le Président Macky Sall pour qu'il nomme Pape Gorgui Ndong à la LONASE, c'est peine perdue car le chef de l'Etat n'est pas du genre à céder face au chantage ou à la contrainte" nous souffle une source jusqu'ici fiable



Un de nos informateurs, au fait de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat, de faire cette remarque: "Il est vrai que le Président de la République a la prérogative de prendre la décision de remplacer le vieux à la retraite jusqu'ici à la tête de la Lonase, je parle du DG Amadou Samba Kane; décision qui, à coup sur, sera entérinée par le Conseil d’administration de cette entreprise. Mais, jusqu'aujourd'hui, le Conseil d'Administration de la Lonase n'a pas été saisie"





S’agissant du débat sur la primauté du Conseil d’administration avant la prise du décret nommant le nouveau Directeur général, il nous revient que ça n’a pas lieu d’être parce "les deux cas de figures peuvent être utilisés. Cela dépend du président de la République, il a son pouvoir discrétionnaire. Il a le pouvoir de dicter au Conseil d'Administration la procédure à suivre".