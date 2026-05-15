Pape Malick Ndour finalement envoyé en prison !

Des informations fiables en possession de dakarposte, il s'avère que des limiers de la Division des Investigations Criminelles (sur instruction de la hiérarchie) ont "fait mouvement" chez l'ancien ministre , Pape Malick Ndour aux fins de le cueillir et de le déposer à la prison de Rebeuss.



Il est poursuivi dans le cadre du dossier lié au PRODAC (Programme national des Domaines Agricoles Communautaires).



L'ancien ministre de la Jeunesse fait face à des accusations d'association de malfaiteurs, de détournement présumé de deniers publics, et de blanchiment de capitaux. Les malversations financières présumées portent sur plusieurs milliards de francs CFA.



Initialement soumis à un contrôle judiciaire avec port de bracelet électronique, cette mesure a été annulée par la Chambre d'accusation du Pool judiciaire financier après un appel du parquet. La confirmation de la Cour suprême lève définitivement l'effet suspensif des recours.



Désormais, il est en pensionnaire de l'univers abscons de la citadelle de Rebeuss.