Pape Ndiaye et Serigne Saliou Gueye libérés et placés sous contrôle judiciaire ,la CAP surseoit à son plan d’action

Bonne nouvelle pour Pape Ndiaye et Serigne Saliou Guèye ! Les deux journalistes viennent de bénéficier d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire, selon Me Moussa Sarr.



Le directeur de publication du quotidien « Yoor Yoor » et le chroniqueur judiciaire de Walf TV devront émarger au bureau du juge d’instruction Mamadou Seck, le premier vendredi de chaque mois, d’après leur avocat.



« Il leur interdit de sortir du territoire sans autorisation. Il leur est interdit de communiquer sur leur dossier en cours d’instruction et il leur est prescrit d’informer le juge de tout changement d’adresse »,



Par la voix de la Coordination des associations de presse (CAP), ils se félicitent du dénouement heureux de ces affaires impliquant leurs collègues, après une médiation entamée avec les autorités gouvernementales. En ce sens, la CAP tient à saluer l’esprit d’ouverture et la réactivité du ministre de la Justice, garde des Sceaux Ismaela Madior Fall et ses services.



« Ces autorités ont été réceptives et diligentes. Le médiateur de la République a joué sa partition dans ces affaires. Ce qui prouve, encore une fois, que notre pays, le Sénégal, est au-delà de toutes les contingences. La CAP tient à rappeler aux professionnels de l’information l’exigence de respect des fondamentaux du journalisme, notamment l’objectivité et la responsabilité. Face à ce geste fort des autorités judiciaires, la Coordination des associations de presse a décidé de surseoir au conseil des médias prévu ce mercredi et à la journée sans presse du vendredi », lit-on dans un communiqué de la CAP.



Elle ajoute : « La CAP remercie vivement tous les médias qui ont accepté de publier l’éditorial commun le lundi 19 juin 2023. Toutes ces actions font partie du plan d’action qui vise, au-delà de la libération de nos confrères, le rétablissement du signal de Walf TV. Des tractations sont en bonne voie et une issue heureuse est, aussi, attendue incessamment pour Walfadjri. La mobilisation a porté ses fruits. Il faut se réjouir que depuis le début de ces affaires, la CAP a privilégié le dialogue et la médiation avec les autorités concernées pour trouver des solutions qui satisfont les deux parties prenantes aux négociations ayant abouti à cette libération et dans la foulée au retour du signal de Walf TV. »



