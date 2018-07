Pape, un des fils de Cissé Lô insulte de m...le marabout Serigne Modou Mbacké Bara Doly...Une plainte déposée à la gendarmerie

C'est connu: contrairement aux violences physiques, les violences verbales ne laissent pas de traces visibles à l’œil nu, mais leurs effets peuvent être tout autant redoutables.



Stupéfait, est en tous cas, le guide religieux, pièce maitresse du parti au pouvoir Serigne Modou Mbacké Bara Doly. En effet, le célèbre marabout de Darou Miname a reçu un appel téléphonique d'un individu, identifié au nom de Pape Lô. Ce dernier, qui n'est autre que l'un des fils du responsable politique de l'APR, Moustapha Cissé Lô a recouru à la violence verbale. Pape Lo a, pourrait-on dire sans risque d'être démenti, injurié comme on vide une benne à ordures frappant avec des mots on ne peut plus blessants le marabout Bara Doly, comme on le surnomme.



En somme, dans l'appel téléphonique écouté par dakarposte, Pape Lô a insulté de mè...Serigne Modou Mbacké avant de lui dire :" dis moi où tu es, je viens te c..." . Puis, il raccroche au nez Doly, lequel, aura quand même le temps de glisser: "c'est la deuxième fois que tu m'appelles pour m'insulter".



Interpelé sur la raison qui a motivé Pape Lô à proférer ainsi des insultes, Serigne Modou Bara Mbacké, haussera les épaules, avant de répondre qu'il l'ignore.



Aux dernières nouvelles, Serigne Modou Bara Doly se sentant "offensé", "sali", "persécuté"... a fini par porter plainte au niveau d'une brigade de gendarmerie.



Nous avons beau tenté de joindre Pape Lô. En vain.



Affaire à suivre