Pâques : le pape délivre sa bénédiction urbi et orbi dans une cathédrale Saint-Pierre quasi vide

Pas de fidèles par dizaines de milliers venus l'acclamer cette année, mais un groupe restreint de célébrants seulement, confinement oblige...



C'est à l'intérieur d'une basilique Saint-Pierre quasi vide, à Rome, que le pape François a donné ce dimanche sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi" de Pâques.



Des célébrations de Pâques inhabituelles, bousculées par la pandémie de coronavirus. Une crise sanitaire qui était au cœur de son traditionnel tour d'horizon des conflits de la planète.



"Compte tenu des circonstances actuelles, que soient relâchées les sanctions internationales qui empêchent aux pays qui en sont l'objet de fournir un soutien convenable à leurs citoyens et que toutes les nations soient en mesure de répondre aux plus besoins du moment, en réduisant voire en annulant la dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pauvres", a appelé de ses vœux le pape.



Si la basilique et la place Saint-Pierre étaient vides, la bénédiction du pape pouvait être suivie sur internet. Une communion qui s'est adaptée à ces circonstances exceptionnelles.