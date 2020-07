Par devoir de rappel !

Cet important déplacement à Atlanta s’inscrivait dans le cadre de la tenue du premier salon international du tourisme, des industries culturelles et de l’artisanat d’art (Ticca) tenu du 28 au 30 mai 2011.

Promouvoir la destination SENEGAL en créant un cadre institutionnel de rencontre était l’objectif du premier salon.

Cette manifestation dont la cérémonie d’ouverture fut présidée par le président de la république,

Me Abdoulaye Wade en présence de plusieurs personnalités du tourisme mondial a été couronnée d’un succès retentissant.

Quelle belle vision du ministre Thierno LÔ, alors en charge du tourisme et de l’artisanat qui avait souhaité lui-même que cet événement soit pérennisé.

Hélas !!! aucun suivi ; au contraire, au lieu de promouvoir la destination Sénégal l’on se souvient du salon Top-résa tenu à paris, malheureusement où on a surtout entendu parler de bamboula au salon mondial du tourisme.

Tout est dit, il y a urgence à redresser la barre. Le retour aux affaires d’un patriote aussi expérimenté que Thierno LÔ est une urgence.

Cela nous éviterait bien de déboires et d’errements comme le scandale qui se passe actuellement au ministère de l’environnement avec la douloureuse affaire des gazelles oryx qui a un effet désastreux pour l’image du Sénégal sur la scène internationale.



François Mathieu

President des cadres APD/ADIANA