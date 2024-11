Parcelles Assainies : Fin de cavale pour une bande d’agresseurs audacieux

Les Parcelles Assainies peuvent enfin souffler. Une bande d’agresseurs notoire, semant la terreur dans ce quartier, a été neutralisée par la brigade de recherches de la police locale, rapporte L’AS. Le trio, composé de M. Sy, O. Dione et O. Camara, a été appréhendé à Grand Médine grâce à une traque orchestrée par les hommes du commissaire Kébé.







Une audace qui leur coûte cher







Tout a commencé lors de l’open press du lutteur Modou Lô. Profitant de l’effervescence, les trois individus ont attaqué M. Faye et lui ont arraché sa moto de force avant de se réfugier à Grand Médine. Mais leur victime, loin de se laisser abattre, a rapidement alerté la police. Une patrouille a été dépêchée et, grâce à une enquête éclair, les suspects ont été localisés et interpellés.







Une reconnaissance sans équivoque







Lors de leur interrogatoire, les malfaiteurs n’ont pas cherché à nier les faits. Leur aveu a confirmé leur implication dans l’agression et le vol avec violence. Le commissaire Kébé et son équipe n’ont pas tardé à les placer en garde à vue avant leur défèrement au parquet. Les charges retenues contre eux : association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec violence.







Une police vigilante et réactive







L’arrestation de cette bande démontre l’efficacité des forces de l’ordre dans leur lutte contre l’insécurité dans les quartiers sensibles. Comme le souligne L’AS, cette intervention est une victoire importante pour les habitants des Parcelles Assainies, longtemps à la merci de ces agresseurs.







Ce succès montre qu’avec une vigilance accrue et une collaboration active entre citoyens et forces de sécurité, il est possible de mettre hors d’état de nuire les fauteurs de trouble, où qu’ils se cachent.



























































dakaractu