Parcelles-Assainies : La police saisit plus de 439 millions F Cfa en faux billets sur un marabout

Un véritable coup de maître à l'actif des policiers du commissariat des Parcelles-Assainies qui ont démantelé un réseau de faux-monnayeurs. Ainsi, les hommes du commissaire Thierno Diop ont saisi une valeur de plus de 439 millions de francs Cfa en faux billets, selon des informations exclusives de Seneweb. Impliqués dans ce trafic, un marabout et ses deux compères viennent d'être présentés au procureur ce jeudi. Détails d'un gros coup de filet !



Encore un coup dur porté, par la police, au milieu interlope de Dakar. Les éléments du commissariat des Parcelles-Assainies ont saisi un important lot de faux billets de dollars américains, selon des informations exclusives de Seneweb.



Au cours de l'exploitation d'un renseignement dans la nuit de mardi dernier vers 21 h, les hommes du commissaire Thierno Diop ont surpris deux faussaires dans un véhicule stationné à hauteur du terrain de l'Unité 17 des Parcelles-Assainies.



La fouille minutieuse de la voiture a permis aux limiers de découvrir un sac contenant 140 fausses coupures de 100 dollars Us et du papier blanc découpé en liasses de 10 000 dollars.



Au total, les éléments interpellateurs ont mis la main sur une valeur d'environ 700 000 dollars Us, soit 439 600 000 F Cfa.



Mis devant le fait accompli, L. C., soi-disant marabout, et son compère I. D., prétendu soudeur, ont avoué leur statut de faux-monnayeur.



Toutefois, ils ont livré, sur procès-verbal, l'identité de leur fournisseur, I. M., domicilié à l'Unité 17, d'après des sources de Seneweb proches du parquet. Cet homme retraité dénoncé par ses complices, a été cueilli chez lui par les policiers.



Au terme de l'enquête diligentée en un temps record, le trio vient d'être présenté ce jeudi matin au procureur pour association de malfaiteurs et faux monnayage.