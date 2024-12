Parcelles-Assainies: Un adolescent arrêté pour le viol de deux garçons et de deux fillettes

Un scandale sexuel secoue une famille domiciliée à l'unité 19 des Parcelles-Assainies. Un un élève en classe de terminale est soupçonné de viol sur deux fillettes et d'acte contre nature commis sur deux garçons. Ils sont tous des élèves vivant dans la même concession.



L'affaire s'est ébruitée lorsque les parents ont constaté que l'une des filles avait des difficultés pour marcher.



La machine judiciaire a ensuite été mise en branle lorsque le chef de service du commissariat de l'unité 15 des Parcelles-Assainies a reçu les plaintes des quatre victimes.



Entendus par les enquêteurs, les deux garçons M.D, âgé de 09 ans, et L.D ( 7 ans) ont déclaré respectivement avoir été violés par dans les toilettes.



"Après son forfait, Y.G nous menaçait en cas de dénonciation", ont-ils confié devant les policiers de l'unité 15, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Les deux filles S.B ( 12 ans ) et A.D ( 15 ans) ont également déclaré que le candidat au Bac incriminé, âgé de 17 ans , caressait leurs parties intimes avant de passer à l'acte sexuel.



Dans le cadre de l'enquête, le commissaire M.Khouma a réquisitionné les services d'un gynécologue pour examen. Les certificats médicaux transmis au limier en chef ont attesté d’abus sexuels sur les quatre élèves consultés.



Interrogé sur procès-verbal, le mis en cause a reconnu partiellement les faits qui lui sont reprochés.



" J'ai entretenu des relations sexuelles seulement avec les deux filles et l'un des garçons. J'ai eu l'idée à travers une vidéo pornographique que j'ai regardé dans mon téléphone", a-t-il avoué lors de son interrogatoire.



















































seneweb