Parcelles Assainies : disparition mystérieuse de Christian Marie Correa

Un autre cas de disparition. Cette fois-ci, c'est aux Parcelles Assainies, plus précisément à l'unité 5. En effet, le nommé Christian Marie Corréa, né le 27 décembre 1999, n’est pas revenu au domicile familial depuis le jeudi 23 janvier 2020, informe un membre de sa famille. Qui précise ailleurs que Corréa a des problèmes de communication et pour se repérer. A la maison située aux Parcelles Assainies, Unité 5, Villa n° 380, près de l’École de l’Unité 5, l'on fait des pieds et des mains pour retrouver jeune homme.