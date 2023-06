Pari sur la République, sursaut autour du Président Macky Sall pour venir à bout des fossoyeurs de notre stabilité nationale

Une affaire d’Etat, voilà ce qui aujourd’hui caractérise l’enjeu de paix sociale et d’ordre public. Les approches politiciennes et les commentaires tendancieux, qui conduisent certains à livrer des diagnostics et d’autres opérations de charmes, sont pour le moins irresponsables sinon très simplets. Des romanciers ont récemment sorti une tribune pour décrier ce qu’ils appellent, en toute légèreté, dérives ou errements à la tête du pays. Ils ont tout faux. Leur anachronisme, pardonnable en raison de leur romantisme, les distance de la réalité de pouvoir, notamment de l’enjeu actuel et impérieux de préservation du legs institutionnel et de notre modèle social.



Il faut quand même s’étonner que les appels répétés à l’insurrection d’Ousmane Sonko, les attaques sauvages des domiciles de particuliers, les vols opérés sur des commerces jusqu’aux cas de viols, rien ne soit soulevé pour alerter sur les risques réels de décomposition de la nation. Les graves informations retrouvées dans les téléphones de Ousmane Sonko, les étrangers arrêtés dans les manifestations, les infrastructures violemment saccagées, les bandes organisées dotées de gros moyens qui sévissent dans les rues de Dakar, Ziguinchor, Touba, etc. nous mettent la puce à l’oreille quant à la gravité de la situation et du devoir de responsabilité qui incombe les pouvoirs publics mais aussi chacun de nous. C’est contre de tels agissements mafieux que le Président de la République a raison de mobiliser toute la puissance publique dans le but exclusif de sauver le Sénégal.



La dénonciation des arrestations de personnes ayant opéré des exactions dégoûtantes, des voies de fait et d’autres actes délictuels relève, à vrai dire, d’une malhonnêteté manifeste. A ce sujet, qui peut comprendre ce qui s’est passé à l’université Cheikh Anta DIOP temple du savoir avec des dégâts qui dépasse le cadre de l’entendement sans qu’aucun de ces donneurs de leçons ou leaders politiques n’élèvent la voix pour dénoncer cette indignité et bassesse de la nouvelle race de politiciens. Pastef et ses courtisans font passer les brigands pour des détenus politiques sans même se soucier des préjudices subis par nos compatriotes. C’est la preuve par mille que l’intérêt général ne constitue guère la raison d’être de leur engagement politique. Ils se disent patriotes alors qu’aucun d’eux n’a, jusque-là, ne serait-ce que regretter les pertes et dommages qui affligent les gorgorlus et investisseurs sénégalais bon teint. Pour cause, les opérations de destruction massive dont ils sont à l’origine ont pour seul but, celui de saper les fondements de l’Etat démocratique.



Jamais dans l’histoire du Sénégal, l’abjecte méthode de manipulation des masses n’a été consacré si intensément en technique de liaison et de communication politique. Après la condamnation dans l’affaire Sweet Beauté, les avocats de Sonko ont fait croire insidieusement que l’existence de rapports sexuels a été écartée par le juge. C’est faux ! Par ailleurs, lors de la rencontre préliminaire pour le dialogue, Pastef et sa fabrique de mensonges ont fait croire que le chef de l’Etat s’est arrogé un droit anticonstitutionnel d’appréciation de la recevabilité de sa candidature. C’est tout aussi inexact. En vérité, celui-ci s’est adressé aux leaders politiques en des termes qui traduisaient sa latitude, en tant que partie prenante au dialogue, d’exprimer, au même tire que les autres, ses positions.



La situation grave que connait actuellement le Sénégal ainsi que les périls salafisant et séparationniste ne sont pas des contes de fée. L’engagement armée d’anciens membres du MFDC ainsi que les actes terroristes notés dans la foulée des manifestations en témoignent. Les gendarmeries, les postes de police, les centrales d’eau, les agences de la Senelec et les symboles de l’éducation pris pour cibles relèvent bel et bien de procédés diaboliques qui visent un impact psychologique sur les populations. La volonté pernicieuse de paralyser l’Economie nationale n’est destiné qu’à semer les conditions de chaos puis de vulnérabilité des remparts de notre modèle social. Les sabotages violents orchestrés dans la ville sainte de Touba obéissent à la même idéologie destructrice.

Pour toutes ces raisons, le Mouvement ASS lance un appel à l’ensemble des vrais patriotes du Sénégal à se lever et faire face à ces bandes de voyous, de pillards et de forces étrangers qui veulent sauter sur cette occasion en or que Pastef vient de leur offrir pour déstabiliser notre pays.



Alinard NDIAYE

Président du Comité de Pilotage de

Actions pour la Stabilité du Sénégal (ASS)