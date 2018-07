Paris : Un étudiant sénégalais se noie dans un canal à Saint-Denis

Auteur: Seneweb

Un étudiant sénégalais est mort à Paris, dans des circonstances dramatiques. La tragédie s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche vers 1h, à quelques mètres de l'entrée du festival de musique "Kermesse électronique". Mamadou Abdoulaye Diallo s'est noyé dans le canal à Saint-Denis, au niveau du bassin de la Maltournée.Le drame s'est produit alors que le dernier concert de la "kermesse électronique" touchait à sa fin. Mamadou Abdoulaye Diallo, étudiant en Master 2 à Paris 8, tentait de récupérer un ballon tombé à l'eau.Selon des témoins, l'homme serait "tombé à pic et ne serait jamais remonté". Plusieurs personnes ont tenté de lui venir en aide, en sautant dans le canal, dont un des organisateurs. Mais n'ont pas réussi à le retrouver compte tenu de l'obscurité et de la hauteur de la vase.C'est finalement un festivalier, apnéiste, qui va le sortir du canal. Malgré un massage cardiaque d'une quarantaine de minutes, il n'a pu être réanimé.Pour les organisateurs de ce festival gratuit, qui a rassemblé 500 personnes samedi, il est alors "inenvisageable de poursuivre ce festival", "l'esprit n'étant plus à la fête". Les installations ont donc été démontées.