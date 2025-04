Paris : des détonations sèment la panique sur les Champs-Élysées

Des détonations entendues ce samedi 26 avril sur l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, ont causé la frayeur des riverains et provoqué une certaine confusion sur les réseaux sociaux, quitte à nourrir la désinformation. L'incident est clos à présent.



Peu après 20h30, la préfecture de police a communiqué sur le sujet, indiquant sur son compte X(nouvelle fenêtre) que "suite à un bruit pouvant s'apparenter à une détonation ou une chute d'objet lourd, la police a été requise. Une levée de doute est en cours dans un commerce qui a été évacué, un périmètre de sécurité est établi. Laissez les forces de l'ordre travailler. Ne propagez pas de fausses informations".



La rumeur d'une fusillade ou d'un attentat

En effet, des images ont circulé(nouvelle fenêtre) dans la soirée, montrant l'avenue la plus célèbre du monde évacuée et bouclée par la police. Le doute a vite été levé, la préfecture partageant au service police-justice de TF1/LCI "l’hypothèse confirmée par un témoin ayant jeté un pétard à l’intérieur du commerce" Sephora. Et d'ajouter publiquement(nouvelle fenêtre) vers 21h : "Une enquête est ouverte, notamment pour identifier l’auteur".



Malgré tout, la rumeur de coups de feu tirés par des hommes dans le magasin, parfois à "la mitraillette", s'est rapidement propagée sur X. Des comptes ont partagé la thèse d'une "fusillade", voire celle d'un attentat. "'Un homme est rentré avec une arme et tire partout !' Que se passe-t-il au #Sephora des Champs Élysées en ce moment ?!", a par exemple tweeté Florian Philippot, un habitué de la complosphère, en relayant une vidéo qui aurait été prise dans le Sephora et que nous n'avons pas authentifiée. Avant de démentir, une fois le calme revenu : "Ouf rien de grave manifestement !".