Paris: l’ancien président Abdou Diouf a voté

Le deuxième président de la république du Sénégal a accompli son devoir citoyen. Installé en France, Abdou Diouf a voté aujourd’hui à Paris, comme il a l’habitude de faire.







Il était accompagné d’une délégation dont le ministre de la communication, des télécommunications et du numérique et non moins ancien député de la diaspora, Alioune Sall.







Pour rappel, les sièges sont mis en jeu dans 54 circonscriptions électorales. Ils sont disputés comme suit : 46 départements du Sénégal et 8 circonscriptions de la diaspora.



















































































seneweb