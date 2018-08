Paris : une boutique de luxe braquée dans le 8e arrondissement

En début d’après-midi, ce samedi 18 août, deux individus ont fait irruption dans le magasin de l’horloger suisse Audemars-Piguet dans le 8 arrondissement de Paris, à quelques dizaines de mètres de l’avenue Montaigne et des Champs-Elysées, a-t-on appris de source policière.



Sans tirer un coup de feu et sans faire de blessés, les braqueurs ont fait main basse sur les montres avant de prendre la fuite. En début d’après-midi, le préjudice était en cours d’évaluation. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, selon une source judiciaire.



La BRB ( brigade de répression du banditisme) est saisie.