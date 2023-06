Parlement européen : Me Aïssata Tall Sall interpellée sur un éventuel 3e mandat de Macky Sall

Ce mardi, Me Aïssata Tall, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, était devant les députés du parlement européen, à qui elle a exposé la situation qui prévaut au Sénégal. L’un des élus, Pavel Fitscher, l’a interpellée sur la question d’une éventuelle troisième candidature de Macky Sall.



«Je suis l’actualité sénégalaise avec inquiétude. Le président Macky Sall entretient le flou sur l’avenir politique qui est pourtant décisif pour lui et surtout pour votre pays. Il ne peut pas briguer un 3e mandat selon la constitution. Et pourtant, le silence qu’il cultive et entretient inquiète la classe politique et éveille l’inquiétude de la société, comme nous le lisons de l’extérieur» a souligné Pavel Fitscher. Pour le député, ce flou éveille des tensions.



Et pourtant, souligne-t-il, le Sénégal a été toujours réputé pour la stabilité de son système démocratique. «Hélas, aujourd’hui, le nombre de prisonniers politiques est plus élevé que jamais, des journalistes sont arrêtés, la liberté de presse mise à mal», signale le sénateur Tchèque. Il dit attendre du Sénégal et du président Macky Sall, «une position claire»