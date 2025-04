Parquet financier : Ces nouvelles charges retenues contre Farba Ngom

Les chosent se corsent pour le député-maire de Agnam. Ce mardi 29 avril 2025, le Doyen des juges d’instruction du Pool judiciaire financier a ajouté de nouvelles accusations contre Mouhamadou Ngom dit Farba. Selon nos sources, celui-ci a été inculpé pour « avoir en connaissance de cause, converti, transféré, dissimulé, acquis, détenu ou utilisé des biens provenant d’un délit avec cette circonstance que ces faits ont commis en bande criminelle organisée ».

Des faits survenus courant 2020-2024 et que Farba Ngom, rapportent nos sources, « a catégoriquement rejetés ». La même source confie que le responsable « apériste » parle de « cabale » contre sa personne.

En prison depuis le 27 février 2025 pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroquerie portant sur des deniers publics d’un montant de 31 milliards de francs CFA, Farba Ngom a été extrait ce mardi 29 avril pour être inculpé à nouveau. Les poursuites dont il fait l’objet, résultent d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), qui a mis en évidence des transactions suspectes estimées à 125 milliards de francs CFA.

Tahirou Sarr inculpé pour le même rapport risque également de subir le même sort puisque lui aussi devra être extrait ce mercredi et présenté au Pjf.







































Le Soleil