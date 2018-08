Parrainage : Le Pds boude Aly Ngouille Ndiaye

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) et ses alliés ne seront pas à la réunion convoquée lundi prochain par le ministre de l’Intérieur en vue du démarrage des opérations de parrainage. «Notre position de principe demeure que nous récusons, nous continuerons de récuser le ministre Aly Ngouille Ndiaye comme organisateur des élections», martèle Dr Cheikh Dieng, le chargé des élections du Pds, interrogé par la Rfm. Le Pds réclame la «mise en place d’une commission électorale nationale indépendante chargée d’organiser ces élections à venir», mais «n’est pas dans une dynamique de boycotter l’élection présidentielle de 2019». «Nous allons respecter toutes les dispositions qui sont entrées dans le corpus législatif et règlementaire, mais nous nous garderons de déférer à une quelconque convocation d’Aly Ngouille Ndiaye», nuance le responsable libéral. Cheikh Dieng ajoute : «Karim Wade reste notre candidat à l’élection présidentielle de 2019. Nous prendrons toutes les dispositions utiles et nécessaires pour que notre candidat remplisse toutes les conditionnalités pour pouvoir participer à cette élection.» Dans la perspective du démarrage des opérations de parrainage, le ministre de l'Intérieur a convié tous les coordinateurs nationaux à une réunion d’information lundi à partir de 10 heures. Au cours de cette rencontre, ils recevront la fiche-modèle de collecte des signatures en formats papier et électronique.