Parrainage de Macky – Abdou Ndéné Sall carbure pour les signatures

C’est par amitié, mais aussi parce qu’il croit aux capacités de travail de Macky qu’il a décidé de se déployer pour la réélection de ce dernier. Depuis quelques mois, le Ministre Délégué Au Réseau Ferroviaire Abdou Ndéné Sall est train de parcourir le pays pour offrir au président sortant le maximum de signatures dont il a besoin pour sa candidature. Et, d’ores et déjà, les résultats qu’il a pu obtenir sont plus que satisfaisants.

Les sources, jusqu'ici fiables de dakarposte indiquent qu’il a pu convaincre bien plus de Sénégalais que prévu de participer au parrainage de son ami. Il a démarré ses activités en mettant en place un agenda au pas de charge. Toutes les villes et tous les villages de sa circonscription du Cayor ont déjà reçu sa visite ou seront visités sous peu car c’est l’un des fils du terroir les plus écoutés dans son fief de Tivaouane et il le sait. Ce qui motive ses actions. Il ne rate pas une seule semaine où il ne se rend pas dans sa base et tous les militants de l’Apr, et même ses adversaires politiques, l’accueillent avec grand plaisir grâce à ses largesses mais surtout ses arguments d’une implacable rigueur. D’ailleurs il ne cesse de tenir des réunions dans sa circonscription car il ne passe aucun week-end à Dakar, préférant partager ses loisirs avec les siens dans son village où il passe le plus clair de son temps à enseigner aux plus jeunes les perspectives du PSE. D’ailleurs, s’il est entré en politique c’est parce qu’il croit en des valeurs : patriotisme (quasi viscéral chez lui), reconnaissance, gratitude, respect du prochain et piété sont ses principales qualités, selon ses proches. C’est une des raisons pour lesquelles il avait répondu à l’appel de Macky Sall avant 2012 en renonçant à des millions pour venir servir son pays.

Il sera sûrement un des acteurs de la réélection, dès le premier tour du Président de l’APR dans sa circonscription où l’opposition a été réduite à sa plus simple expression.