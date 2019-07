Parti Socialiste: Ousmane Tanor Dieng a désigné son successeur, selon Macky Sall

Le Président Macky Sall a révélé hier lors de la présentation de condoléances à la famille d’Ousmane Tanor Dieng, que le défunt Secrétaire général a désigné son successeur au niveau de son parti.



« De son lit d’hôpital, il m’envoyait des confidences sur sa formation politique. Tanor a bel et bien préparé succession et le moment venu, je vais le dévoiler », a dit le Président Sall, selon ses propos rapportés par L’Observateur . « Il faut maintenir la collaboration et bien garder le flambeau du Parti socialiste. Pour ce qui me concerne, je ne trahirai jamais notre alliance. Je vais respecter tous les engagements que j’ai pris », a-t-il ajouté.